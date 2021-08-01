В России выявлено 22 804 случая коронавируса

В 85 регионах России 1 августа выявили 22 804 новых случая коронавируса, 8,6% из них не имели клинических проявлений болезни. Об этом в своем Telegram-канале сообщает оперштаб.

Также зафиксировано 789 летальных исходов, 17 271 человек выздоровел.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 288 677 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 159 352 летальных исхода, выздоровели 5 625 890 человек.

Ранее сообщалось, что число умерших из-за коронавируса в России в июле стало максимальным за всю пандемию. С 1 по 31 июля штаб сообщил о 23 349 летальных исходах против 13 713 в июне. Предыдущий максимум — 17 124 смерти — был зафиксирован по итогам декабря прошлого года.

При этом число выявленных случаев коронавируса за июль не стало рекордным. За этот месяц инфекция подтвердилась у 751 274 человек, это второй показатель после декабря, когда в стране выявили 863 643 заболевших.