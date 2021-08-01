Врач развеяла мифы о «чудодейственных свойствах» воды

Врач-эндокринолог, диетолог Ульяна Румянцева развеяла несколько мифов о «чудодейственных свойствах» воды.

В одной из таких рекомендаций советуют употреблять два литра воды в день, однако норма потребления жидкости индивидуальна, и рассчитать ее можно по нескольким формулам в зависимости от пола, веса и физической активности.

«Так, например, здоровый мужчина с обычной физической активностью должен выпивать в среднем 35 мл воды на каждый килограмм своего веса, а женщина — 25-30 мл/кг. То есть, норма потребления воды для мужчины весом 65 кг составляет 65*35=2,275 л, а для женщины с тем же весом 65*30=1,95 л в сутки», — рассказала Румянцева «Прайму».

Для людей с избыточным весом расчет жидкости ведется на идеальный вес для определенного роста и пола. При этом если человек решил похудеть, то ему придется пить больше — примерно 40 мл/кг идеального веса в сутки. Однако это не означает, что вода способствует похудению. По словам диетолога, иногда человек может путать голод с жаждой и, вместо того, чтобы пить воду, начинает есть и набирать лишний вес.

Специалист упомянула еще один распространенный миф об омолаживающем действии воды, согласно которому с помощью обильного питья якобы можно вывести токсины. В действительности состояние кожи с помощью воды можно улучшить только у людей с обезвоживанием, отметила Румянцева.

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