Инфекционист рассказал, что снижает риск заражения коронавирусом

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что один вакцинированный член семьи в три раза снижает риск для остальных родственников заразиться коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он объяснил это тем, что привитый человек в случае заражения может выделять вирус, но намного меньше, чем больной без прививки. Кроме того, вирус в организме вакцинированного менее активен и не мутирует.

Ранее главный санитарный врач РФ Анна Попова сообщила, что полный цикл вакцинации в стране прошли 21,3 млн человек. Большинство россиян привились обоими компонентами «Спутника V» — их 20 млн человек. «ЭпиВакКороной» были привиты 1 млн россиян, «КовиВаком» — 300 тыс. человек.