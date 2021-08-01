Флорида поставила новый коронавирусный антирекорд по США

Штат Флорида поставил новый антирекорд по количеству заболевших за прошедшие сутки в США, указано на сайте центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в Соединенных Штатах.

Количество заболевших составило 21 683 человека. Это новый рекорд, предыдущий — 19 334 человека — держался на протяжении полугода, с 7 января 2021 года. Количество заболевших во Флориде составляет примерно одну пятую всех случаев заражения коронавирусом в Соединенных Штатах.

В пятницу, 30 июля, в США были зарегистрированы 194 608 новых случаев заражения коронавирусом.

Ранее, в субботу, 31 июля, в России подтвердили еще 23 807 случаев коронавируса.

В тот же день в Москве зарегистрировали минимальное с 17 июня число смертей от коронавируса.

В целом, отмечается, что в июле число смертей от коронавируса в России стало максимальным за всю пандемию.