СМИ: cуточный прирост случаев COVID-19 в США может вырасти до 300 тысяч

Ежедневный прирост случаев заражения коронавирусом в США может возрасти в августе до 140-300 тыс., сообщает Washington Post.

Эксперты прогнозируют, что «перед тем, как станет лучше — станет хуже».

По данным издания, в страна уже регистрируются по 70 тыс. случаев инфицирования ежедневно. Только неделю среднесуточный показатель заболеваемости увеличился на 60% — дальнейшему росту может способствовать распространение штамма «дельта», а также возвращение страны к привычному образу жизни.

Отмечается, что многие пациенты, заразившиеся «дельтой», часто моложе и здоровее, кто ранее болел коронавирусом.

Ранее медрегулятор США сообщил о новых данных по заразности «дельта»-штамма.