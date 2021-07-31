Эрдоган сообщил о задержании подозреваемого в поджоге леса

В Турции был задержан подозреваемый в поджоге лесных массивов на юге страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление турецкого лидера Тайипа Эрдогана.

«Есть один задержанный в Миласе. Если это диверсия, то наказать виновных — наш долг», — заявил президент Турции.

Ранее турецкий лидер заявлял, что в ходе расследования лесных пожаров на юге Турции рассматривается версия поджогов. Он подчеркивал, что виновные «понесут самое суровое наказание».

Лесные пожары в Анталии в условиях жары и сухой погоды начались 28 июля. Огонь перекинулся в том числе на жилые и сельскохозяйственные районы провинции. Все экскурсии для туристов в регионе были приостановлены, в некоторых районах объявили эвакуацию. Затем пожары добрались до других курортных городов, в том числе Мармариса и Бодрума. Власти Мармариса решили эвакуировать местных жителей и туристов, отдыхающих в отелях. В Бодрум направили группы пожаротушения Муглинского регионального управления лесного хозяйства.

По данным министра лесного и сельского хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, с 28 по 31 июля на территории страны было зафиксировано 98 лесных пожаров, большинство — в Адане и Анталии. 88 из них удалось ликвидировать.