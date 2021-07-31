Ученые из КНР подтвердили, что защитный эффект вакцин сохраняется при «дельта»-штамме

Защитное действие противокоронавирусных вакцин несколько ниже для «дельта»-штамма, но защитный эффект по-прежнему сохраняется. Об этом заявил на пресс-конференции научный сотрудник Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Фэн Цзыцзянь, передает РИА «Новости».

Другой эксперт центра Шао Имин заявил, что согласно проведенным клиническим анализам, ни одна вакцина не может предотвратить заражение на 100%, но специалисты сходятся во мнении, что выявленные штаммы коронавируса все еще находятся в контролируемом диапазоне имеющихся на данный момент препаратов.

Имин также добавил, что благодаря эффективности противоэпидемиологических мер и активной вакцинации, в Китае в настоящее время нет реальных условий для крупных вспышек COVID-19, в связи с этим исследования о китайских вакцинах по большей части проходят в других странах, где масштабы эпидемии крупнее.

Ранее сообщалось, что в центре «Вектор» назвали маловероятным вытеснение «дельта»-штамма вариантом «лямбда».