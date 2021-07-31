В РАН рассказали, как восстановить уровень интеллекта после коронавируса

Специалист Института мозга человека им. Бехтеревой Российской академии наук Денис Федоряк заявил, что восстановление когнитивных функций мозга после перенесенной коронавирусной инфекции зависит от множества разных факторов. Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Таким образом специалист прокомментировал опубликованное в журнале The Lancet исследование, в котором говорится о влиянии COVID-19 на когнитивные функции.

По словам Федоряка, данное исследование содержит «много неясностей».

«Проблемы должны были быть, и раньше были исследования при респираторных тяжелых заболеваниях. Должно быть ухудшение определенное, вопрос – какое и в связи с чем. Все зависит от групп – изначально имевших хронические заболевания, по возрастам, люди на ИВЛ», — сказал ученый.

Он также добавил, что для восстановления когнитивных функций мозга после перенесенных заболеваний пациентам следует пройти курс специальной реабилитации, направленный на развитие пластичности мозга. А именно, речь идет о решении творческих задах и различных упражнений.

Федоряк добавил, что пациенты, которые тренируют мозг, быстрее оправляются после инсульта.

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