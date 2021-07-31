В больнице Екатеринбурга пациент умер после введения катетера

В одной из больниц Екатеринбурга 48-летний пациент умер после введения ему катетера. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на супругу погибшего Елену Павлушеву.

Отмечается, что 48-летний Андрей Павлушев поступил на обследование с сердечной недостаточностью в Уральский институт кардиологии. Мужчина умер прежде, чем врачи смогли назначить ему курс лечения. Пациент хотел проверить состояние сердечных сосудов, в связи с этим ему был введен катетер. Из-за того, что вен на его руках и ногах не было видно, катетер ввели в шею.

Женщина рассказала, что она отговаривала супруга от посещения клиники и просила перенести визит, так как он чувствовал себя хорошо. По ее словам, мужу уже вводили прежде катетер, и каких-то проблем у него не возникало.

По данным газеты, после установки катетера у Павлушева вздулась шишка, со временем состояние пациента стало ухудшаться, кровь поступала в ткани. Постепенно пациент терял сознание и начал задыхаться, после чего его отправили в реанимацию под искусственную вентиляцию легких. Связаться с больницей женщина не смогла.

«Я не знаю, что делать. Если не вытаскивать [катетер], то еще больше будет кровь течь. Сейчас ставят капельницы. Поставили для сворачивания крови уколы. У меня дикция нарушена, поэтому давай потом», — это были последние слова, которые Андрей успел сказать жене.

До реанимации он попросил у супруги и матери прощения за все. Врачи заявили Елене, что при лечении ее супруга врачебной ошибки допущено не было, так как процедурой занимался опытный врач-реаниматолог.

Как сообщили в Уральском институте кардиологии, к расследованию смерти Павлушева подключился Следственный комитет России, где также пришли к выводу, что никакой ошибки не было.

Ранее сообщалось, что в Бурятии ребенок умер после похода к врачу.