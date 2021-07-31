Врач рассказал об опасности ангины и отита во время жары

Заведующий отделением, врач-оториноларинголог НИКИ оториноларингологии имени Л.И. Свержевского департамента здравоохранения Москвы Михаил Артемьев предупредил об опасности ангины и отита в жаркую погоду. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, риск обострения и развития некоторых ЛОР-заболеваний летом остается таким же высоким, как и в холодное время года.

«Стакан ледяного напитка может привести к обострению хронического тонзиллита и проявиться ангиной. Переохлаждение способствует снижению местного иммунитета, что в свою очередь может активизировать хронический очаг инфекции в миндалинах и привести к развитию острого воспаления. Также снижение защитных функций организма увеличивает риск заражения коронавирусом», — заявил специалист.

Вторая частая проблема в теплую погоду — отит, который возникает из-за развития бактериальной инфекции, например, при купании в загрязненных водоемах.

Ранее врач рассказал, влияет ли вакцинация на течение заболеваний.