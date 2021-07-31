Ученые заявили, что «Спутник V» безопасно комбинировать с другими вакцинами

Исследование в Аргентине не выявило серьезных побочных эффектов при комбинации первого компонента российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» с препаратами компании AstraZeneca и Sinopharm. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление правительства провинции Буэнос-Айрес.

По данным ведомства, у 41,6% участников исследования после второй прививки не наблюдались какие-либо осложнения.

«8,4% сообщили о повышении температуры и боли в спине, 50% — о боли в месте укола», — уточнили в аргентинском Минздраве.

Средний возраст участников исследования, которое началось 7 июля, составляет 49 лет. Информация об эффективности вакцины пока не была получена.

В настоящее время в Аргентине первой дозой привиты 24 919 053 человека. 6 865 086 человек получили оба компонента. Для иммунизации населения правительство страны применяет препараты «Спутник V», AstraZeneca и Sinopharm.

Ранее ученые из Аргентины в ходе исследования выяснили, что для лечения пациентов с коронавирусом достаточно одной дозы вакцины «Спутник V».