Женщина открыла рот на 6,5 см и попала в Книгу рекордов Гиннеса

Звезда TikTok с 1,7 миллионов подписчиков попала в Книгу рекордов Гиннеса за самый большой женский рот, сообщает New York Post.

Видеоролики 31-летней Саманты Рамсделл из штата Коннектикут в США несколько раз становились вирусными благодаря уникальной внешности женщины — ее рот открывается на 6,5 см.

@samramsdell5 On this weeks journey to find the biggest and best sandwiches... I went to @highrollerlobsterco in Portland, Maine. Thot Shit - Megan Thee Stallion

Рамсделл официально внесли в Книгу рекордов Гиннеса как женщину с самым большим диаметром открытого рта в мире.

«Это невероятно, что в 31 год я смогла поставить рекорд в том, о чем я боялась даже говорить и всячески старалась скрыть. А теперь это самая яркая и известная всем сторона моей личности», — сказала она.

Изначально Саманта завела свои аккаунты в социальных сетях, чтобы публиковать видеоролики, в которых она могла бы демонстрировать свои актерские навыки. Женщина и не подозревала, что ее черта лица привлекут такое внимание.

В марте южнокорейская кей-поп-группа BTS попала в Книгу рекордов Гиннесса с клипом на песню 2020 года Dynamite, установив рекорд по количеству одновременных просмотров клипа среди премьер на YouTube.