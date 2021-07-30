Соседи и знакомые самарской школьницы рассказали, какой она была

Жильцы подъезда в котором жили 15-летняя школьница и сознавшийся в ее убийстве подполковник полиции Антон Безчетвертев, описали погибшую. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Я удивляюсь, как она до девятого класса доросла и умеет говорить, я думала, она вообще не умеет говорить. Она спокойная девочка. Тихая», — рассказала соседка убитой.

Она добавила, что девочка «косила» под готов — ходила летом в сапогах.

Слова соседки подтвердила знакомая погибшей, добавив, что она была похожа на покойную мать.

«Очень хорошая была мама. Заботливая и добрая. Катя тоже была такой. Хорошо училась, творческая очень, добрая. Мамы не стало, стала хуже учиться», — рассказала женщина.

Подозреваемого в убийстве школьницы полицейского задержали. Во время допроса он признал свою вину.

По словам подполковника, вечером 29 июля он ехал на своей Toyota с рыбалки и случайно сбил школьницу в поселке Петра Дубрава, расположенном недалеко от Самары. Девушка, которая возвращалась домой с вечерней пробежки, кинулась на него — начала кричать и драться. В этот момент Безчетвертев якобы потерял рассудок и начал бить ее ножом.