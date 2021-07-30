В Петербурге День ВДВ отметят без массовых мероприятий

Из-за сложной эпидемиологической обстановки, связанной с высокой заболеваемостью коронавирусом, в Санкт-Петербурге отменили праздничные мероприятия, приуроченные к Дню воздушно-десантных войск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

«В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге не будут организованы массовые мероприятия, посвященные 91-й годовщине создания Воздушно-десантных войск», — заявили в комитете.

Кроме того, комитет рекомендовал гражданам воздержаться от посещения мемориальных и памятных мест во избежание скоплений большого количества людей в ограниченном пространстве.

Санкт-Петербург занимает второе место по числу новых случаев заражения COVID-19 среди российских регионов. По данным оперативного штаба, 29 июля в Северной столице было зарегистрировано 1916 человек, заразившихся SARS-CoV-2.

Ранее в Москве отменили обязательное ношение перчаток в транспорте и общественных местах.