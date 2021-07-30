Туристы в Анталье вернутся в отели после эвакуации из-за пожаров

Туристы в Мармарисе вернутся в течение дня в отели, в которых они изначально отдыхали, так как пожарная опасность миновала, заявил атташе генконсульства России в Анталье Андриан Андрианов. Об этом сообщает телеканал «Россия-24».

«По ситуации на 12.00 текущего дня, по данным местных властей, пожарная опасность для отелей <...> миновала. Большая часть гостиниц продолжает функционировать в штатном режиме, принимать новые туристические группы», — отметил он.

По словам Андрианова, в течение дня запланировано возвращение всех туристов в отели по месту их постоянного отдыха.

Ранее российское Генконсульство в Анталье предупредило россиян о возможной эвакуации в связи с лесными пожарами.

Недалеко от Манавгата 28 июля начался сильный лесной пожар, по предварительным данным, причиной бедствия стала аномальная жара. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, находящийся в провинции Анталья, сообщил, что от стихии пострадали 42 населенных пункта, 27 из них эвакуировано. 29 июля в управлении по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции заявили, что число погибших возросло до трех, пострадали не менее 183 человек.