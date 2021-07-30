Глава КГБ заявил, что оппозиция планирует в Белоруссии новую фазу деструктивных действий

Запад и покинувшая Белоруссию оппозиция планируют активную фазу деструктивных действий в стране в сентябре-октябре 2021 года или первой половине 2022 года. Об этом заявил глава Комитета госбезопасности республики Иван Тертель, передает РИА «Новости».

По его словам, оппозиция надеется на то, что в стране существенно снизится уровень благосостояния населения вследствие введенных санкций.

«Искусственное создание так называемых триггеров, способных взорвать ситуацию в стране, остро стоит в повестке дня противостоящего нам конгломерата иностранных спецслужб и связанных с ними беглых эмигрантов (белорусских оппозиционеров – ред.)», — сказал глава КГБ.

По его словам, речь идет о террористических актах и акциях устрашения в отношении общественных и государственных деятелей, представителей СМИ, правоохранительных органов и судейского корпуса, а также диверсиях на объектах оборонного комплекса, экономики и жизнеобеспечения «с массовой гибелью людей и последующим обвинением в этом действующей власти».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что деятельность лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской полностью финансируется странами Запада.