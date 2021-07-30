В Крыму из-за медузы перевернулось судно с десятью туристами

Прогулочное судно с десятью туристами перевернулось у берегов Крыма из-за медузы, всех пассажиров спасли, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба Крымского ЛУМВД России на транспорте.

«Установлено, что во время морской прогулки люди, находящиеся на судне, увидели в морской воде медузу. Все, кто находился на плавсредстве, кроме капитана, вскочили на ноги и бросились ее рассматривать. От резкого изменения центра тяжести и слишком большого крена на борт, судно перевернулось. В итоге 10 туристов оказались в воде», — говорится в сообщении.

Две плывших рядом лодки пришли на помощь туристам, которых вытащили из воды и доставили на берег.

Ранее в Санкт-Петербурге, в акватории реки Средней Невки, столкнулось два судна — теплоход «Нева-1» и маломерная лодка. В результате столкновения лодка, на котором находилось шесть человек, затонула, граждане были доставлены спасателями на берег, никто не пострадал.