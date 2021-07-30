Екатеринбургские школьницы снимали TikTok на мемориале уральским воинам

Три школьницы в Екатеринбурге устроили съемки видео для TikTok на фоне мемориала «Черный тюльпан» уральским воинам интернационалистам, погибшим в Афганистане и Чечне. Об этом сообщает E1.ru.

Девочек заметили проходящие мимо парни. Один из них решил заснять происходящие, но как только он приблизился к девочкам, те сразу же убежали.

«Они TikTok снимали, не успел на видео снять, как танцевали. На вид им лет 10», — поделился Кирилл, очевидец произошедшего.

Ранее заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и средствами массовой информации Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе сообщил, что будет просить о снисхождении к девушке, которая сделала видеоролик для TikTok с иконой.

Кипшидзе заявил, что девушка, поучаствовавшая в съемке видео, уже принесла извинения. Он считает, что их можно рассматривать в суде, как свидетельство признания вины.

Кипшидзе добавил, что Русская православная церковь последовательно поддерживает 148 статью Уголовного кодекса Российской Федерации, запрещающую оскорбление чувств верующих.