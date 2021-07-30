Видео американки со вставными зубами из ночного клуба набрало 10 млн просмотров

Пользовательница TikTok поделилась видео, в котором на своем примере показывает, что с помощью ультрафиолетового света можно определить вставные зубы. Об этом сообщает Mirror.
На видео 23-летняя Эмма рассказала, что вдохновилась роликом другой девушки. Эмма наглядно показала, что под ультрафиолетом вставные зубы выглядят темнее, чем остальные.
В публикации отмечается, что более темное отражение вставных зубов под фиолетом происходит из-за материалов, которые используются в их изготовлении.
«Я была так потрясена, что буквально собираюсь плакать», — написала Эмма под роликом.
Видео, с момента его публикации, уже набрало более 10 млн. просмотров, 1 млн. лайков и 6 тыс. комментариев.
Ранее американец Идан Абада опубликовал в соцсети TikTok ролик, в котором показал дешевую и компактную «биткоин-машину» для майнинга криптовалюты.
Житель Лос-Анджелеса показал, как пользуется бесплатным электричеством в кофейне Starbucks для работы своего устройства, позволяющего майнить. Стоимость девайса он оценил в $875 (64 тыс. руб. по текущему курсу).
Видео стало популярным среди пользователей и на момент публикации новости набрало более 2,5 млн просмотров.
@lxvdisc
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