Видео американки со вставными зубами из ночного клуба набрало 10 млн просмотров

Пользовательница TikTok поделилась видео, в котором на своем примере показывает, что с помощью ультрафиолетового света можно определить вставные зубы. Об этом сообщает Mirror.

На видео 23-летняя Эмма рассказала, что вдохновилась роликом другой девушки. Эмма наглядно показала, что под ультрафиолетом вставные зубы выглядят темнее, чем остальные.

В публикации отмечается, что более темное отражение вставных зубов под фиолетом происходит из-за материалов, которые используются в их изготовлении.

«Я была так потрясена, что буквально собираюсь плакать», — написала Эмма под роликом.

Видео, с момента его публикации, уже набрало более 10 млн. просмотров, 1 млн. лайков и 6 тыс. комментариев.

Ранее американец Идан Абада опубликовал в соцсети TikTok ролик, в котором показал дешевую и компактную «биткоин-машину» для майнинга криптовалюты.

Житель Лос-Анджелеса показал, как пользуется бесплатным электричеством в кофейне Starbucks для работы своего устройства, позволяющего майнить. Стоимость девайса он оценил в $875 (64 тыс. руб. по текущему курсу).

Видео стало популярным среди пользователей и на момент публикации новости набрало более 2,5 млн просмотров.