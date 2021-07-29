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Новую Зеландию назвали лучшим местом для выживания при глобальной катастрофе

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Эксперты назвали Новую Зеландию лучшим государством, где можно пережить глобальную катастрофу. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование.

По словам специалистов, коллапс может возникнуть в результате таких потрясений, как серьезный финансовый кризис, последствия климатического кризиса, уничтожение природы, еще более серьезная пандемия, чем COVID-19, или их комбинации. 

В Новой Зеландии был зафиксирован наибольший потенциал выживаемости, так как в стране развита система геотермальной и гидроэнергетики, а также есть обширные сельскохозяйственные угодья и низкая плотность населения.

Кроме того, для выживания в сложных условиях подходящими также посчитали Исландию, Великобританию, Тасманию и Ирландию.

«Мы были очень удивлены, что Великобритания показала хорошие результаты. Ведь страна густо заселена, отличалась не самым быстрым освоением возобновляемых источников энергии и в настоящее время производит только половину собственного продовольствия. Но у нее есть определенный потенциал противостоять ударам», — подчеркнул профессор британского университета Англия Раскин Алед Джонс, проводивший данное исследование.

Также он уточнил, что лидерами рейтинга стали государства с умеренным климатом и относительно низкой плотностью населения. Важными показателями стали способность выращивать продукты питания для населения, защищать границы от нежелательной миграции и обеспечивать регионы электроэнергией.

По данным исследователей, на сегодняшний день человеческая цивилизация находится «в опасном состоянии» в связи с ущербом, который наносится окружающей среде.

Ранее ученые назвали три страны, больше всего подходящие для того, чтобы пережить апокалипсис, спровоцированный мировой эпидемией генетических заболеваний.

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