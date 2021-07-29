В Петербурге рассказали о смертях привитых от COVID-19, имевших хронические заболевания

В Петербурге было выявлено несколько смертей от COVID-19 среди людей, ранее проходивших полный цикл вакцинации. Об этом сообщает издание «Фонтанка.ру» со ссылкой на председателя комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца.

«Есть случаи, когда пациенты прошли в том числе вакцинацию двумя компонентами, и у них фиксировался летальный исход», — объяснил Лисовец.

По его словам, речь идет о пациентах, у которых были сопутствующие патологии, в частности, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания и другие.

Также председатель комитета по здравоохранению подчеркнул, что сейчас в Санкт-Петербурге нет людей, которые вакцинировались и потом заболели бы коронавирусом в тяжелой форме или попали в реанимацию.

Как добавил Лисовец, заразившиеся, в основном, не успели пройти полный курс вакцинации против коронавируса.

Ранее в России было выявлено 23 270 новых случаев коронавируса. Лидерами по количеству заболевших за последние 24 часа стали Москва (3 356), Санкт-Петербург (1 925), Московская область (1 325).