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В Петербурге рассказали о смертях привитых от COVID-19, имевших хронические заболевания

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Антон Вергун/РИА «Новости»

В Петербурге было выявлено несколько смертей от COVID-19 среди людей, ранее проходивших полный цикл вакцинации. Об этом сообщает издание «Фонтанка.ру» со ссылкой на председателя комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца.

«Есть случаи, когда пациенты прошли в том числе вакцинацию двумя компонентами, и у них фиксировался летальный исход», — объяснил Лисовец.

По его словам, речь идет о пациентах, у которых были сопутствующие патологии, в частности, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания и другие.

Также председатель комитета по здравоохранению подчеркнул, что сейчас в Санкт-Петербурге нет людей, которые вакцинировались и потом заболели бы коронавирусом в тяжелой форме или попали в реанимацию.

Как добавил Лисовец, заразившиеся, в основном, не успели пройти полный курс вакцинации против коронавируса.

Ранее в России было выявлено 23 270 новых случаев коронавируса. Лидерами по количеству заболевших за последние 24 часа стали Москва (3 356), Санкт-Петербург (1 925), Московская область (1 325).

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
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