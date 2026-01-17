Размер шрифта
В США заявили о неспособности Дании позаботиться о Гренландии

В Белом доме назвали Данию крошечной страной, неспособной защитить Гренландию
Evelyn Hockstein/Reuters

Заместитель главы Белого дома Стивен Миллер в эфире телеканала Fox News назвал Данию крошечной страной с маленькими экономикой и армией, неспособной контролировать Гренландию.

«Они не могут защитить Гренландию. Они не могут контролировать территорию Гренландии», — сказал чиновник.

Миллер заявил, что Соединенные Штаты нуждаются в острове ради обеспечения национальной безопасности.

Замглавы Белого дома добавил, что главное значение приобретает возможность контролировать пути навигации в Арктике. По его словам, противники США тратят много сил на этом направлении.

Гренландия является частью королевства Дании. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью американского государства. 5 января он заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

В Минобороны Дании пообещало ответный удар в случае вторжения США на остров.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

Ранее в Дании назвали Россию более серьезной угрозой Гренландии, чем США.

