Астроном назвал вероятную природу объекта над Камчаткой

Объект, сгоревший в атмосфере над Камчаткой, с высокой вероятностью имеет искусственное происхождение и представляет собой космический мусор. Такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.

В социальных сетях распространились видеозаписи, на которых зафиксирован яркий объект, вошедший в атмосферу со стороны Охотского моря и сгоревший в небе над регионом.

По словам ученого, на техногенное происхождение болида указывает короткий инверсионный след. Кроме того, Железнов отметил, что скорость движения объекта была в два-три раза выше, чем у обычного спутника при сходе с орбиты, что также характерно для фрагментов космического мусора.

До этого профессор Сергей Язев рассказал, что комета 3I/ATLAS, которую президент Владимир Путин в шутку назвал «российским секретным оружием», не имеет классического хвоста, так как это характерно для объектов, значительно удаляющихся от Солнца.

Ранее у берегов Камчатки произошло ощутимое землетрясение.