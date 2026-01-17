Урганта заметили на прощании с Золотовицким

Шоумен Иван Ургант пришел на прощание с актером Игорем Золотовицким в МХТ им. Чехова. Об этом сообщает издание Super.

Телеведущий и комик, редко снимающийся в последнее время и редко присутствующий на светских мероприятиях, принес на траурную церемонию белые цветы.

Шоу «Вечерний Ургант», как и многие другие развлекательные программы, перестали выходить в эфир Первого канала после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Тогда вещательная сетка телеканала была переориентирована на общественно-политические передачи. Однако после возвращения развлекательного контента на ТВ, показы авторского шоу Урганта не были возобновлены.

Игоря Золотовицкого не стало 14 января после борьбы с онкологическим заболеванием. По данным Mash, актер страдал от рака желудка, который ему диагностировали в 2025 году. Уточняется, что незадолго до нового года ректора МХАТа трижды отправляли в больницу в связи с обострением заболевания.

Ранее Лолита рассказала, что записала Золотовицкого в телефоне как «Игорь Мосгаз».