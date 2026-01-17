Размер шрифта
Власти призвали жителей Киева покинуть город

Кличко призвал жителей Киева покинуть город из-за энергетического кризиса
Valentyn Ogirenko/Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко призвал население при возможности покинуть город, поскольку он имеет лишь около половины необходимого объема электроэнергии. Об этом чиновник сообщил Reuters.

По словам Кличко, украинская столица столкнулась с самым тяжелым энергетическим кризисом с февраля 2022 года. Городу для обеспечения услуг 3,6 млн населения требуется 1700 мегаватт электроэнергии.

Мэр добавил, что впервые в Киеве наблюдаются столь сильные морозы, большая часть города осталась без отопления и столкнулась с огромным дефицитом электроэнергии.

Ряд киевлян столкнулись с отключениями централизованного электроснабжения до 18–20 часов в сутки. Для помощи Киеву международные партнеры Украины отправили дополнительные генераторы. Однако около 100 домов все еще остаются без отопления, рассказал Кличко.

Накануне первый вице-премьер Украины и министр энергетики Денис Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике страны. Он пояснил, что введение такого режима необходимо для координации действий всех служб в Киеве и других частях республики.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удары по объектам в Киеве.
 
