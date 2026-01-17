Более половины украинцев выступили против ухода ВСУ из Донбасса

54% украинцев категорически исключают возможность передачи Донбасса под контроль России в обмен на гарантии безопасности от США и Европы. Об этом сообщают результаты опроса, который с 9 по 14 января 2026 года провел Киевский международный институт социологии (КМИС).

По информации института, на такой шаг готовы согласиться 39% респондентов, «но с требованием существенных гарантий безопасности».

«Большинство украинцев – 54% – считают категорически неприемлемым передать под контроль России весь Донбасс в обмен на гарантии безопасности. В то же время готовы на такую уступку – 39%, хотя из них большинство признают, что это сложное условие. Еще 5% не смогли определиться со своим мнением», — сообщил КМИС.

Среди тех, кто не согласен передать Донбасс под контроль РФ, 35% считает, что конфликт после этого все равно может продолжиться. 33% убеждены что «Украина не может просто отказываться от своих территорий», а 25% не верят в реальность гарантий безопасности от Запада.

Среди тех, кто готов отдать Донбасс России, 24% отметили, что в таком случае должны появиться «реальные механизмы защиты» от России, 21% считают необходимым разместить войска стран Запада на Украине, а 18% заявили о предоставлении Украине «необходимого» оружия.

При этом в исследовании отмечается, что готовы согласиться с передачей Донбасса России те, кто пессимистичнее оценивает ситуацию на фронте. Среди них 58% готовы смириться со сдачей Донбасса. Еще такой позиции придерживаются украинцы, которые верят в переговоры, поддерживают референдум по мирному соглашению, не ожидают нового нападения России, не доверяют Зеленскому, а также молодые респонденты.

Опрос показал и то, что 55% поддерживают проведение референдума по возможному соглашению по урегулированию конфликта с Россией, 32% выступают против и еще 14% затрудняются с ответом.

Вывод ВСУ с территории Донбасса сейчас является одним из самых проблемных моментов мирного урегулирования украинского конфликта. На этом шаге настаивает Россия, однако Киев с ним не согласен. Президент Украины в конце 2025 года объяснял, что это противоречит законам Украины, а Киев не может «потерять» 300 тысяч граждан. Также Зеленский рассказал, что предложение о выводе ВСУ из Донбасса не получит одобрения на референдуме и против такого исхода выступают 85% граждан.

При этом он отмечал, что готов отвести войска с линии фронта, если РФ поступит аналогично.

В 20 пунктах мирного плана, который в декабре 2025 года представил Зеленский, говорится, что в качестве компромиссного варианта предлагается создание на части ДНР свободной экономической зоны, но для ее образования нужно провести референдум.

