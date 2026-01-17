Наркоман домогался женщины в лифте жилого дома в Тюмени

В Тюмени мужчина употребил наркотики и домогался женщины в лифте. Об этом сообщает 72.ru.

Инцидент произошел в одном из жилых домов на улице Республики. Камера в подъезде сняла, как мужчина употребил, предположительно, наркотики. После этого он оказался в одном лифте с незнакомкой и стал ее домогаться — сначала он что-то говорил попутчице, а затем пытался ее схватить.

Однако женщина не растерялась и указала агрессору, что его снимает камера, установленная в кабине подъемника. Услышав это, мужчина испугался и спешно скрылся. Жители выразили беспокойство в связи со случившимся, ведь на месте взрослого человека могли оказаться дети. Полицейские назначили проверку по факту инцидента.

Ранее мужчина домогался малолетней девочки в пензенском лифте.