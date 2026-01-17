Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Армия

В США испугались военной операции властей против курдов в Сирии

WSJ: в США опасаются масштабной военной операции властей против курдов в Сирии
Khalil Ashawi/Reuters

Американская разведка опасается, что власти Сирии при поддержке Турции могут начать масштабную военную операцию против возглавляемых курдами Сирийских демократических сил (СДС). Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников газеты, в разведке США полагают, что президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа планирует массированную комплексную военную операцию при поддержке турецких сил на востоке провинции Алеппо, а также, вероятно, на другом берегу реки Евфрат в северо-восточной Сирии.

«Такая операция может стать причиной боестолкновений на северо-востоке страны, где развернуто большинство войск США в Сирии», — отметил источник WSJ.

В материале говорится, что Вашингтон пригрозил Дамаску вновь ввести частично отмененные санкции против Сирии, если сирийские власти решатся на масштабное военное наступление.

До этого армия Сирии объявила восток Алеппо «закрытой военной зоной». Речь идет о территории в районе города Дейр-Хафер. Командование сирийской армии призвало все вооруженные отряды, находящиеся в обозначенной зоне, отойти к востоку от Евфрата.

Ранее Лавров предупредил о серьезных последствиях «игр» с курдами в автономию.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27643333_rnd_3",
    "video_id": "record::66df3377-22b8-43a2-a65c-0f74a43620df"
}
 
Теперь вы знаете
Как понять, что с вашей самооценкой что-то не так, и как ее починить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+