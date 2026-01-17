Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

Эксперт назвал причину сильного снегопада в Москве

Пинаев: причиной сильного снегопада в Москве стало глобальное потепление
Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Причиной сильного снегопада в Москве и Подмосковье в начале января стало глобальное потепление. Об этом ТАСС рассказал доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции института экологии РУДН Владимир Пинаев.

По словам эксперта, интенсивные осадки в Московскую область принес двигающийся на север циклон, который сформировался над акваторией Средиземного моря. Он напомнил, что при понижении температуры воздуха происходит конденсация, которая способствует образованию осадков.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что с 23 января в столичном регионе возможны морозы до −30°C. По его словам, в ближайшие выходные днем температура будет держаться в пределах −8…−13°C, а ночью — −18…−23°C. Осадков при этом не прогнозируется.

Кроме того, Ильин отметил, что в ночь на Крещение Господне (Богоявление), 19 января, морозы временно ослабнут. Температура составит −16…−11°C, ожидается небольшой снег. Днем в Московской области потеплеет до −9…−4°C.

Ранее метеоролог объяснила причину рекордного снегопада в Москве.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27643261_rnd_7",
    "video_id": "record::c31d1a80-9fe9-416b-8cf6-30d0f645534f"
}
 
Теперь вы знаете
Как понять, что с вашей самооценкой что-то не так, и как ее починить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+