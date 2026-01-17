Эксперт назвал причину сильного снегопада в Москве

Причиной сильного снегопада в Москве и Подмосковье в начале января стало глобальное потепление. Об этом ТАСС рассказал доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции института экологии РУДН Владимир Пинаев.

По словам эксперта, интенсивные осадки в Московскую область принес двигающийся на север циклон, который сформировался над акваторией Средиземного моря. Он напомнил, что при понижении температуры воздуха происходит конденсация, которая способствует образованию осадков.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что с 23 января в столичном регионе возможны морозы до −30°C. По его словам, в ближайшие выходные днем температура будет держаться в пределах −8…−13°C, а ночью — −18…−23°C. Осадков при этом не прогнозируется.

Кроме того, Ильин отметил, что в ночь на Крещение Господне (Богоявление), 19 января, морозы временно ослабнут. Температура составит −16…−11°C, ожидается небольшой снег. Днем в Московской области потеплеет до −9…−4°C.

Ранее метеоролог объяснила причину рекордного снегопада в Москве.