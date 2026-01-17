Москвичам рассказали, когда ждать новый снегопад в столице

Ситуация на проезжей части в Москве может существенно осложниться с выпадением новых снежных осадков из-за южного циклона. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Когда у нас зимой выходят циклоны, всегда приходят осадки, тогда же наблюдаются гололедные явления, выпадает значительное количество осадков, видимость на дорогах ухудшается», — рассказала матеоролог.

По ее словам, выходы южных циклонов чаще всего случаются в марте. Из-за этого явления выпадает большое количество снега, который может затруднить движение на дорогах. При этом Позднякова отметила, что сейчас ситуация на проезжей части спокойная: снег убирается коммунальными службами.

Также эксперт сообщила, что в ближайшие пять-шесть дней жителям столицы не стоит ждать непогоды.

«Таких снегопадов, какой мы пережили девятого числа, пока что не прогнозируется», — рассказала Позднякова.

Ранее Дептранс предупредил о пробках на МКАД из-за снегопада.