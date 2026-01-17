Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине

Москвичам рассказали, когда ждать новый снегопад в столице

Метеоролог Позднякова: снегопады приходят в Москву с южным циклоном
Александр Вильф/РИА Новости

Ситуация на проезжей части в Москве может существенно осложниться с выпадением новых снежных осадков из-за южного циклона. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Когда у нас зимой выходят циклоны, всегда приходят осадки, тогда же наблюдаются гололедные явления, выпадает значительное количество осадков, видимость на дорогах ухудшается», — рассказала матеоролог.

По ее словам, выходы южных циклонов чаще всего случаются в марте. Из-за этого явления выпадает большое количество снега, который может затруднить движение на дорогах. При этом Позднякова отметила, что сейчас ситуация на проезжей части спокойная: снег убирается коммунальными службами.

Также эксперт сообщила, что в ближайшие пять-шесть дней жителям столицы не стоит ждать непогоды.

«Таких снегопадов, какой мы пережили девятого числа, пока что не прогнозируется», — рассказала Позднякова.

Ранее Дептранс предупредил о пробках на МКАД из-за снегопада.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27642949_rnd_2",
    "video_id": "record::111e4532-e6ae-4bca-a43d-caaa2b0ed006"
}
 
Теперь вы знаете
Фейковые вакансии: как распознать мошенника-работодателя
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+