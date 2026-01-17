Размер шрифта
В России усилят контроль за доходами иностранных работников

МВД и ФНС наладят обмен данными о заработках мигрантов
Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

МВД России начнет в автоматическом режиме получать от Федеральной налоговой службы информацию о доходах иностранных граждан. Это предусмотрено распоряжением правительства РФ, с которым ознакомился ТАСС.

Сведения будут формироваться на основе отчетности работодателей по страховым взносам. Новая мера направлена на выявление случаев фиктивного трудоустройства мигрантов и усиление контроля за их занятостью на территории страны.

Ответственными за реализацию инициативы назначены Минфин, ФНС, МВД и МИД России при участии правительства Москвы. Выполнить поручение ведомствам предстоит до 1 декабря.

Кроме того, власти планируют усовершенствовать межведомственный обмен информацией между правоохранительными органами и профильными организациями. Это позволит сократить сроки проверок по сообщениям о миграционных преступлениях и повысить эффективность расследования уголовных дел данной категории.

В начале декабря глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) предложил обязать трудовых мигрантов приобретать полис добровольного медицинского страхования при въезде в Россию для дальнейшего проживания. Парламентарий пояснил, что действующие соглашения России с большинством стран СНГ предусматривают оказание экстренной медицинской помощи за счет бюджета, и этим пользуются некоторые мигранты, включая тех, кто приезжает на позднем сроке беременности.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о приоритетном рассмотрении проектов о медосмотрах мигрантов.
 
