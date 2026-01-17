Дрю Бэрримор подверглась травле в 10 лет из-за «Инопланетянина»

Звезда «Бэтмен навсегда» Дрю Бэрримор призналась, что столкнулась с травлей в 10-летнем возрасте из-за фильма «Инопланетянин». Об этом голливудская знаменитость рассказала на своем YouTube-подкасте.

«Мне было 10 лет, и все твердили мне: «Ты слишком полная. Недостаточно блондинка. Недостаточно взрослая. Недостаточно высокая». Все вмешивались в то, как я выгляжу», — сказала она.

По словам Бэрримор, критика исходила от многих людей и серьезно влияла на ее самооценку. Травля актрисы продолжалась несколько лет, и в том юном возрасте она не знала, как должна выглядеть в глазах других людей.

Сейчас, в 50 лет, Бэрримор смотрит на ту ситуацию с облегчением: она осознает, что действительно важно. Актриса считает, что человек может достичь счастья, сделав выбор в пользу себя — перестанет угождать всем остальным и зацикливаться на своей внешности.

«Это битва, внутренняя война, которую мы ведем на передовой изо дня в день, чтобы добраться до состояния, когда мы действительно можем произнести фразу: «Я заслуживаю счастья», — отметила звезда «Бэтмен навсегда».

Бэрримор поделилась, что на достижение этого состояния у нее ушло четыре десятилетия, но теперь она может с уверенностью сказать, что «не сломана», и призвала других верить в способность исцелить себя.

