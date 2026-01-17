Российский лыжник обратился в суд из-за отказа в нейтральном статусе

Российский лыжник Сергей Волков подал иск в Спортивный арбитражный суд на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), отказавшей ему в выдаче нейтрального статуса. Об этом сообщил сам спортсмен в комментарии «Матч ТВ».

«Пока ситуация такая, что мне отказали в нейтральном статусе по причине того, что у меня четыре года назад была полугодовая дисквалификация за использование запрещенного назального спрея. Из‑за этого я не могу принять участие в соревнованиях как нейтральный атлет», — рассказал он.

Волков отметил, что решение по его делу может быть озвучено в марте.

Нейтральные статусы от FIS получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

