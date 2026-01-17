Размер шрифта
Константин Хабенский раскрыл редкий дар Игоря Золотовицкого

Актер Хабенский назвал Золотовицкого не только другом, но и старшим товарищем
Кирилл Зыков/РИА Новости

Художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский поделился теплыми воспоминаниями об Игоре Золотовицком, подчеркнув редкий человеческий дар актера. Его слова передает mk.ru.

Хабенский признался, что ему по‑прежнему тяжело применять к Золотовицкому прошедшее время. По его словам, старший коллега владел способностью объединять вокруг себя людей.

«За считанные секунды умел снять барьер — возрастной, социальный, — и люди, которые находились рядом с ним, начинали просто разговаривать. Это был человеческий разговор с хорошим юмором — редкий дар», — вспомнил Хабенский.

Художественный руководитель МХТ также отметил, что считал Золотовицкого не только другом, но и старшим товарищем, особо выделив его щедрость в передаче профессионального опыта коллегам.

Игоря Золотовицкого не стало 14 января после борьбы с онкологическим заболеванием. По данным Mash, актер страдал от рака желудка, который ему диагностировали в 2025 году. Уточняется, что незадолго до нового года ректора МХАТа трижды отправляли в больницу в связи с обострением заболевания.

Ранее Гришковец рассказал о последних днях жизни Золотовицкого. 

