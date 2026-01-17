Размер шрифта
В Госдуме ответили на заявление Зеленского о подготовке России к атакам

Депутат Колесник: опасения Зеленского из-за подготовки ВС РФ к атакам оправданны
Petros Karadjias/Reuters

Опасения президента Украины Владимира Зеленского из-за возможной подготовки Вооруженных сил России к массированным атакам оправданы. Об этом заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник в интервью «Ленте.ру».

Парламентарий подчеркнул, что Зеленскому предлагали разрешить конфликт в ходе мирных переговоров, российская сторона была открыта к этому. По словам Колесника, единственное — Зеленскому нужно получить какую-то легитимность, поскольку его президентский срок давно истек.

«Но они же в Стамбуле отказались от всех видов мирного соглашения в марте 2022 года. Они били по мирным жителям. После этого, конечно, они должны опасаться», — сказал депутат.

16 января Зеленский написал в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы (ВС) России якобы «готовятся к новым массированным ударам» по территории Украины. Он добавил, что украинская сторона честно говорит с партнерами относительно ракет для систем противовоздушной обороны. Зеленский также пожаловался, что республике не хватает поставок.

Ранее сообщалось, что большинство украинцев не верят в успех мирных переговоров.

