В Дании не увидели российских кораблей рядом с Гренландией

Генерал Андерсен: мы не видим российских и китайских кораблей около Гренландии
В настоящее время у берегов Гренландии нет ни росийских, ни китайских кораблей. Об этом заявил Reuters глава командования, генерал-майор Сорен Андерсен.

«Мы не видим непосредственной угрозе Дании, включая Гренландию. Мы не видим каких-либо российских или китайских судов около Гренландии. Конечно, они есть, и об это заявляют США. Однако эти суда находятся в Северном Ледовитом океане, но не вблизи Гренландии», — отметил Андерсон.

При этом он подчеркнул, что Дания ожидает «увеличения активности» русских в 2026 году.

Кроме того, в разговоре с Reuters Андерсон отметил, что объединенное арктическое командование Дании в Гренландии главным образом сосредоточено на защите от потенциальной угрозы со стороны России, а не США.

5 января президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты собираются получить контроль над Гренландией для обеспечения своей национальной безопасности, которой якобы угрожают «российские и китайские корабли», окружившие остров.

14 января состоялась встреча представителей США, Гренландии и Дании, которая, однако не принесла существенных результатов. А 15 января президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о начале совместных учений НАТО в Гренландии. Министр обороны Германии Борис Писториус объяснил миссию НАТО в Гренландии российско-китайской угрозой.

Ранее в Британии усомнились в том, что российская угроза стала поводом для захвата Гренландии.

