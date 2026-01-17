Размер шрифта
Армия

Как минимум 10 дронов атаковали энергосистему ЛНР

Минтопэнерго ЛНР: два муниципалитета остались без света после атаки БПЛА
Ashley Chan/Global Look Press

Не менее 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ночь на 17 января атаковали энергосистему Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в Telegram-канале сообщило министерство топлива, энергетики и угольной промышленности региона.

«Большинство беспилотников удалось уничтожить», — говорится в заявлении.

Из него следует, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) удалось нанести четыре удара. В результате произошло возгорание, в ЛНР выявили значительные повреждения энергооборудования. Два муниципалитета частично остались без света.

«Ввиду непростой обстановки специалистами оценивается возможность проведения аварийно-восстановительных работ», — отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что ситуация находится на контроле главы ЛНР Леонида Пасечника и регионального правительства.

Утром 17 января министерство обороны РФ сообщило, что ночью над территорией страны сбили 99 украинских БПЛА. Значительная часть летательных аппаратов — 29 — перехватили в Белгородской области. В Курской области уничтожили 12 дронов, в Астраханской и Ростовской областях — по четыре. Еще две цели нейтрализовали в Крыму. Над акваторией Черного моря ликвидировали 47 беспилотников, над акваторией Азовского моря — один.

Ранее украинские войска нанесли удары по энергообъектам Брянской области.

