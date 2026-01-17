Размер шрифта
В Британии сообщили о подготовке Ирана к отключению от глобального интернета

Guardian: Иран планирует навсегда отключиться от глобального интернета
Stringer/Reuters

Иран принимает меры по созданию собственной закрытой сети вместо глобального интернета. Об этом пишет британская газета Guardian.

По данным издания, власти Ирана планируют навсегда отключиться от глобального интернета, разрешив подключаться к сети только лицам, прошедшим проверку. Согласно плану, иранцы, имеющие допуск к секретной информации или прошедшие правительственную проверку, получат доступ к отфильтрованной версии глобального интернета. Остальным жителям Ирана будет разрешен доступ только к национальному интернету, отрезанному от остального мира.

8 января власти отключили интернет в Иране. Также была ограничена телефонная связь в некоторых районах.

Массовые протесты начались в Иране в конце декабря 2025 года в связи с девальвацией национальной валюты, иранского риала. В ответ власти усилили меры безопасности, полицейские использовали для борьбы с протестующими слезоточивый газ и пневматическое оружие. Тегеран обвиняет в беспорядках внешние силы. По данным МИД страны, к действиям митингующих причастны США и Израиль.

Президент США Дональд Трамп призвал иранцев продолжать протестовать и заявил, что «помощь уже в пути». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили о переброске авианосцев на Ближний Восток.

