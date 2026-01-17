Размер шрифта
В Норильске дым от крупного пожара окутал многоквартирный дом

Здание магазина автозапчастей и СТО загорелось в Норильске
Telegram-канал «Телеграм Норильска»

Крупный пожар произошел в городе Норильске, расположенном в Красноярском крае. Об этом сообщил Telegram-канал «NGS24.RU — Новости Красноярска».

По словам местных жителей, огонь охватил двухэтажное здание. На первом этаже расположена станция технического обслуживания (СТО), а на втором — магазин автозапчастей.

«Очевидцы присылают <...> видео с места ЧП: огромные клубы дыма окутывают многоквартирный дом», — говорится в материале.

Telegram-канал «Телеграм Норильска» написал, что инцидент произошел в районе улиц Горняков и Маслова. Жильцы расположенных здесь домов пожаловались на едкий запах в квартирах, который не блокируется закрытыми окнами.

17 января в Тюмени загорелся ангар на улице Шишкова. Пламя распространилось на площади порядка 500 квадратных метров, на месте работают сотрудники МЧС России. Как рассказали в региональном управлении ведомства, к ликвидации пожара привлекли 52 специалиста и 17 единиц специальной техники. Во время тушения в здании произошло обрушение кровли. Информация о пострадавших и причинах возгорания к текущему моменту не поступала.

Ранее в центре Москвы сняли на видео горящий автомобиль.

