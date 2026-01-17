В Госдуме предложили увеличить больничный многодетным родителям

В Госдуме предложили увеличить максимальный срок больничного по уходу за ребенком для многодетных родителей с 60 до 90 дней в год. Об этом сообщил ТАСС лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Он пояснил, что депутаты готовят соответствующий законопроект и намерены направить его в правительство. По словам парламентария, поручение президента Владимира Путина проработать вопрос продления оплачиваемого больничного для многодетных является своевременным и обоснованным.

Миронов отметил, что в семьях с несколькими детьми родителям приходится уделять больше времени заботе о здоровье, поэтому действующего лимита в 60 дней часто оказывается недостаточно. В связи с этим фракция предлагает увеличить продолжительность оплачиваемого больничного как минимум до 90 календарных дней в год.

Сейчас в России родителям детей младше семи лет оплачивается до 60 дней больничного по уходу за ребенком в течение года. Согласно действующему законодательству, больничные листы выдаются в электронном виде с 2022 года.

Размер выплат зависит от трудового стажа и уровня дохода. При стаже от шести месяцев до пяти лет работник получает 60% среднего заработка, а при стаже от восьми лет — 100%. При уходе за ребенком до семи лет выплата составляет 100% независимо от стажа, однако существует дневной лимит: в 2026 году он установлен на уровне 6,8 тыс. рублей (в 2025 году — 5,6 тыс. рублей).

Ранее в России предложили закрепить обеспечение земельных участков, которые предоставляются многодетным семьям, необходимыми коммуникациями и подъездными путями.