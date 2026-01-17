Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

В Госдуме предложили увеличить больничный многодетным родителям

Депутат Миронов выступил за продление больничного до 90 дней для многодетных
Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

В Госдуме предложили увеличить максимальный срок больничного по уходу за ребенком для многодетных родителей с 60 до 90 дней в год. Об этом сообщил ТАСС лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Он пояснил, что депутаты готовят соответствующий законопроект и намерены направить его в правительство. По словам парламентария, поручение президента Владимира Путина проработать вопрос продления оплачиваемого больничного для многодетных является своевременным и обоснованным.

Миронов отметил, что в семьях с несколькими детьми родителям приходится уделять больше времени заботе о здоровье, поэтому действующего лимита в 60 дней часто оказывается недостаточно. В связи с этим фракция предлагает увеличить продолжительность оплачиваемого больничного как минимум до 90 календарных дней в год.

Сейчас в России родителям детей младше семи лет оплачивается до 60 дней больничного по уходу за ребенком в течение года. Согласно действующему законодательству, больничные листы выдаются в электронном виде с 2022 года.

Размер выплат зависит от трудового стажа и уровня дохода. При стаже от шести месяцев до пяти лет работник получает 60% среднего заработка, а при стаже от восьми лет — 100%. При уходе за ребенком до семи лет выплата составляет 100% независимо от стажа, однако существует дневной лимит: в 2026 году он установлен на уровне 6,8 тыс. рублей (в 2025 году — 5,6 тыс. рублей).

Ранее в России предложили закрепить обеспечение земельных участков, которые предоставляются многодетным семьям, необходимыми коммуникациями и подъездными путями.
 
Теперь вы знаете
Как понять, что с вашей самооценкой что-то не так, и как ее починить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+