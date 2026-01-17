Размер шрифта
На Украине министра обороны обвинили в дезинформации по самоволкам в ВСУ

Депутат рады Горбенко: за три года возбудили 300 тыс. дел из-за самоволок в ВСУ
Gleb Garanich/Reuters

На Украине с 2022 года возбудили 300 тыс. уголовных дел, связанных с фактами самовольного оставления войсковых частей. Об этом заявил депутат правящей партии «Слуга народа» Руслан Горбенко в интервью украинскому YouTube-каналу «Суперпозиция».

Комментируя ситуацию с призывом в Вооруженные силы Украины (ВСУ), он усомнился в данных, озвученных министром обороны Михаилом Федоровым, что число самовольно оставивших воинские части в стране составляет 200 тыс. человек.

«Я думаю, он точно занизил эту цифру,», — сказал Горбенко.

По его данным, число уголовных дел, связанных с самоволками, в стране насчитывается 300 тыс. Он допустил, что какая-то часть этих людей вернулась в ряды ВСУ, но подчеркнул при этом, что самоволки остаются «бичом Вооруженных сил Украины».

Соответствующие данные министр обороны Украины Михаил Федоров представил на заседании Верховной рады. Он также заявил, что еще 2 млн украинцев разыскивают органы территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) Украины.

С февраля 2022 года на Украине несколько раз продлевали всеобщую мобилизацию. В 2024 году призывной возраст был снижен до 25 лет. Периодически в интернете публикуют видео, как сотрудники ТЦК ловят мужчин в общественных местах, чтобы насильно их мобилизовать.

Ранее власти Украины предложили создать в селах полноценные ТЦК.

