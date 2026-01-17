Размер шрифта
На Западе заявили о выгоде России от угроз Трампа Гренландии

Требование президента США Дональда Трампа о передаче Гренландии Штатам выгодно России и обостряет и без того нестабильный альянс НАТО. Так считает ряд европейских политиков и «растущее число» законодателей в Вашингтоне из обеих партий, пишет Politico.

Также данная группа уверена, что одержимость Трампа Гренландией «отвлекла внимание» от Украины и даже «перенаправила ресурсы на Гренландию». И все это, считают они, осложняет усилия Европы по поддержанию «сильного и единого фронта».

«Уважение к территориальной целостности нельзя обеспечить захватом земель, и мы должны говорить об этом вслух. Но вместо того, чтобы бороться с реальной угрозой, мы будем отправлять войска в Гренландию», — подчеркнул один из европейских правительственных чиновников

А другой европейский правительственный чиновник подчеркнул, что Трамп своими действиями помогает России «ослабить НАТО».

5 января президент США заявил о намерении страны получить контроль над Гренландией для обеспечения своей национальной безопасности. Власти острова и Дании выступили против такого решения.

14 января состоялась встреча дипломатов из США, Гренландии и Дании, на которой стороны не смогли договориться. А 15 января президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о начале совместной разведывательной миссии НАТО в Гренландии, на которую европейские страны отправили всего 34 солдата.

Ранее в США заявили о неспособности Дании позаботиться о Гренландии.

