Пострадавший в Хорлах ребенок потерял в теракте маму

Пострадавший в Хорлах ребенок, которого лечат в Москве, потерял маму

Мать 12-летнего ребенка, пострадавшего в результате теракта в Хорлах Херсонской области, погибла в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Херсонской области Сергей Георгиев в эфире радио «Спутник в Крыму».

В настоящее время ребенок находится на лечении в Москве. Ее сестра, которая также пострадала, уже выписана.

По словам Георгиева, сейчас главное стабилизировать состояние маленького пациента, получившего очень тяжелое ранение. Ребенок пока не знает, что его мама погибла, добавил омбудсмен.

Как сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, по последним данным, 16 женщин, шесть мужчин и два ребенка погибли в результате теракта в Хорлах.

Теракт произошел в новогоднюю ночь. По гостиницу и кафе ударили украинские беспилотники, один из них «был с зажигательной смесью». Начался мощный пожар, который удалось потушить только к утру. Сальдо назвал произошедшее «целенаправленным ударом беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год». Российские политики и общественные деятели осудили атаку, а СК возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее появилось видео с обломками дронов, атаковавших Хорлы в Херсонской области.