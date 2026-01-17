Преподавателя центра МВД в Коми отправили под домашний арест после взрыва

Преподавателя Центра профессиональной подготовки МВД в Коми отправили под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС.

Владимиру Опарину вменяют превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий (часть 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ).

«Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и постановил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении.

15 января в центре профессиональной подготовки МВД РФ в Сыктывкаре произошел взрыв светошумовой гранаты. В региональном министерстве внутренних дел рассказали, что все произошло во время учебных занятий с личным составом. После взрыва загорелась крыша здания. В результате пострадали курсанты.

16 января пресс-служба следственного управления СК России по республике Коми сообщала, что число пострадавших при взрыве светошумовой гранаты в центре Министерства внутренних дел в Сыктывкаре увеличилось до 20.

Ранее спасатели потушили пожар в учебном центре МВД в Сыктывкаре.