Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

Преподавателя центра МВД в Коми отправили под домашний арест после взрыва

Преподавателя центра профподготовки МВД в Коми отправили под домашний арест
Telegram-канал Сыктывкар №1

Преподавателя Центра профессиональной подготовки МВД в Коми отправили под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС.

Владимиру Опарину вменяют превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий (часть 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ).

«Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и постановил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении.

15 января в центре профессиональной подготовки МВД РФ в Сыктывкаре произошел взрыв светошумовой гранаты. В региональном министерстве внутренних дел рассказали, что все произошло во время учебных занятий с личным составом. После взрыва загорелась крыша здания. В результате пострадали курсанты.

16 января пресс-служба следственного управления СК России по республике Коми сообщала, что число пострадавших при взрыве светошумовой гранаты в центре Министерства внутренних дел в Сыктывкаре увеличилось до 20.

Ранее спасатели потушили пожар в учебном центре МВД в Сыктывкаре.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27643417_rnd_7",
    "video_id": "record::21c90728-267e-484c-9681-ee7341d91312"
}
 
Теперь вы знаете
Как понять, что с вашей самооценкой что-то не так, и как ее починить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+