Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине

Автобус с новгородцами влетел в здание

112: автобус врезался в здание в Великом Новгороде
Telegram-канал «112»

В Великом Новгороде автобус с пассажирами влетел в здание. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«ДТП произошло на улице Нехинская. Водитель, автобуса №19 въехал в опору уличного освещения с последующим наездом на здание», — говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, как транспорт стоит возле двухэтажного здания, при этом автобус врезался в угол.

По данным канала, в момент ДТП в общественном транспорте находилось три пассажира. В результате аварии водитель автобуса получил травмы, прибывшие медики госпитализировали пострадавшего. Причины произошедшего неизвестны.

До этого в городе Находка Приморского края Toyota Vitz столкнулся с пассажирским автобусом. От сильного удара общественный транспорт отбросило на газон. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что иномарка получила серьезные повреждения: у машины полностью разбит кузов, капот, а автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

Ранее на видео сняли последние секунды жизни челябинца, попавшего в ДТП с большегрузом.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27643471_rnd_7",
    "video_id": "record::7ca3e986-7d39-4906-ba61-f024648dec69"
}
 
Теперь вы знаете
Как понять, что с вашей самооценкой что-то не так, и как ее починить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+