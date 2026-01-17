Автобус с новгородцами влетел в здание

112: автобус врезался в здание в Великом Новгороде

В Великом Новгороде автобус с пассажирами влетел в здание. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«ДТП произошло на улице Нехинская. Водитель, автобуса №19 въехал в опору уличного освещения с последующим наездом на здание», — говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, как транспорт стоит возле двухэтажного здания, при этом автобус врезался в угол.

По данным канала, в момент ДТП в общественном транспорте находилось три пассажира. В результате аварии водитель автобуса получил травмы, прибывшие медики госпитализировали пострадавшего. Причины произошедшего неизвестны.

До этого в городе Находка Приморского края Toyota Vitz столкнулся с пассажирским автобусом. От сильного удара общественный транспорт отбросило на газон. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что иномарка получила серьезные повреждения: у машины полностью разбит кузов, капот, а автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

Ранее на видео сняли последние секунды жизни челябинца, попавшего в ДТП с большегрузом.