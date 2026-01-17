Размер шрифта
Москвичам рассказали, когда в столицу придет весна

Синоптик Макарова: весна в Москве наступит раньше обычного
Shutterstock

Зима в феврале в Москве ожидается теплой, поэтому и весна в столицу придет раньше обычного. Об этом РИА Новости рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

»<...>Температура февраля и марта на Европейской России предполагается выше нормы», — уточнила она.

Макарова отметила, что весна раньше наступает на юго-западе Европейской части России и «фронт весны движется в северо-восточном направлении».

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на выходных и на следующей неделе в погода в Москве будет нестабильной.

По его словам, к Крещению Господню (Богоявлению) ожидается потепление, а затем — похолодание. В ближайшие выходные столбики термометров в столице будут показывать на 6-8 градусов ниже многолетних значений. В Москве похолодает до -15... -17°C, в области ожидается мороз до -23... -25°C. Днем в столичном регионе температура воздуха не будет подниматься выше -10... -12°C, рассказал Вильфанд.

Ранее синоптик рассказала, почему зимой появляется «ложное солнце».

