В Забайкалье мужчину осудят за присвоение золотого «клада» стоимостью 10 млн рублей

Жителю Читы грозит до пяти лет колонии за незаконное хранение трех золото-серебряных слитков и четырех емкостей с рассыпными драгоценными металлами, сообщила прокуратура Забайкальского края.

По данным ведомства, мужчина нашел пакет на улице в дачном кооперативе — внутри оказались серебро и золото в слитках, а также песок, содержавший драгоценные металлы. Обвиняемый принес пакет домой, не сообщил о находке в полицию и держал дорогостоящий пакет у себя до обыска.

«В нарушение установленного законодательством РФ порядка оборота драгоценных металлов, хранил найденное по месту своего жительства до изъятия сотрудниками полиции в ходе обыска. Общая стоимость незаконно хранимых драгоценных металлов — золота и серебра — превышает 10 миллионов рублей», — говорится в сообщении краевой прокуратуры.

Согласно УК РФ, незаконный оборот драгоценных металлов и камней наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

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