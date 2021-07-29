Эксперт из США оценил вероятность появления невосприимчивого к вакцинам штамма COVID-19

Появление нового штамма COVID-19, против которого все существующие вакцины были бы полностью неэффективны, маловероятно, однако, нельзя утверждать этого наверняка. Об этом заявил профессор Института иммунологии Ла-Хойи в Калифорнии Шейн Кротти, которого цитирует ТАСС.

По мнению ученого, у вируса в распоряжении «ограниченное количество способов» обойти иммунитет, и даже если он способен сделать это частично, есть другие антитела, способные распознавать его и вести борьбу.

«Очевидно, что предсказывать будущее сложно, ни у кого нет хрустального шара. Я думаю, что вероятность возникновения варианта, который сможет обойти любой иммунитет, равна практически нулю. Это просто не так, как себя ведет этот вирус. И на самом деле иммунная система устроена не так. У иммунной системы есть множество различных стратегий распознавания, множество запасных планов», — заявил специалист.

Говоря о «дельта»--штамме, Кротти напомнил, что его особенностью является сильна скорость распространения, и его сложнее контролировать и останавливать. При этом он не исключил, что в будущем может появиться еще более «быстрый» штамм коронавируса.

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