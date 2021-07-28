Жительницы Германии добились через суд права бороться за звание «короля рыбаков»

Суд немецкого Меммингена постановил, что организаторы Дня рыбака должны разрешить женщинам участвовать в кульминации праздника — соревновании по ловле форели сачком в городском ручье, победитель которого объявляется «королем рыбаков. Об этом сообщает Welt.

День рыбака отмечают в Мемминген с XVI века. Принятый в 1931 году устав праздника гласит, что для сохранения многовековых традиций к участию допускаются только лица мужского пола, прожившие в Меммингене не менее пяти лет.

Суд мотивировал нарушение устава тем, что почитание истории и сохранение культуры не оправдывают сексизма. Также в суде отметили, что событие давно перестало быть полностью достоверным воспроизведением истории.

Первую апелляцию организаторов уже отклонили, подавать вторую или нет они еще не решили. Мэр Меммингена Манфред Шильдер назвал решение суда взвешенным и заявил, что событие должно изменится.

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