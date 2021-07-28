Нью-Йоркский ресторан предложил посетителям картошку фри за $200

В Нью-Йорке ресторан Serendipity 3 добавил в меню картошку фри за $200. Об этом сообщает CNN.

Основа блюда — картофель сорта Чипербек. Картофельные дольки бланшируют в смеси уксуса и шампанского и дважды обжаривают в чистом гусином жире. Двойная обжарка нужна, чтобы дольки были хрустящими снаружи и воздушными внутри.

Перед подачей картошку фри посыпают съедобным золотом, поливают трюфельным маслом и посыпают трюфельной солью. На тарелку также кладут тонко нарезанные трюфели и сырным соусом Морней с добавлением редкого гриба.

На уникальное блюдо обратили внимание составители Книги рекордов Гиннесса. Они объявили картошку фри в Serendipity 3 самой дорогой в мире.

Ранее в Японии за рекордную сумму была продана гроздь винограда. Ягоды сорта «Римский рубин» («Ruby Roman»), которые выращиваются в префектуре Исикава, ушли с молотка за 1,4 млн иен (около $13 тыс.).